巨人は27日、石田充冴投手（19）と笹原操希外野手（21）に自由契約とすることを通知したと発表した。育成再契約を打診する見込み。石田は昨秋のドラフト4位で北星学園大付（北海道）から入団した大型右腕。笹原は21年育成ドラフト4位で上田西（長野）から入団。今年4月に支配下登録されたばかりだった。