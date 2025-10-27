26日、米ニューヨークで、市長選の集会に参加するマムダニ氏（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市長選まで28日で1週間となる。物価高の抑制を訴え、社会主義的な政策を掲げる民主党候補の左派ゾーラン・マムダニ氏（34）が最有力だ。インド系移民のイスラム教徒で、当選すればイスラム教徒として初のニューヨーク市長となる。共和党のトランプ大統領はマムダニ氏を「共産主義者」と敵視しており、民主党内