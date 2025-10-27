新しい学校のリーダーズのSUZUKAが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】個性的なジャケットが目を引くSUZUKASUZUKAが出演するのはアニメーション映画『迷宮のしおり』。「マクロス」シリーズを手掛けた世界的クリエイター・河森正治監督の初のオリジナル劇場長編アニメとなる。普通の女子高生・栞は、ある日突然スマ