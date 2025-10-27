藤原作弥さん時事通信社の元解説委員長で日銀副総裁を務めた藤原作弥（ふじわら・さくや）さんが17日午後9時39分、肝細胞がんのため死去した。88歳。仙台市出身。葬儀は近親者で行った。喪主は長女向井陽子（むかい・ようこ）さん。1962年に時事通信に入社。94年から97年まで解説委員長を務めた。時事通信退職後は、98年から2003年まで日銀の副総裁を務めた。