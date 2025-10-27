俳優の吉永小百合、のんが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】のん、美背中もちらり吉永小百合と美しく登場2人が出演するのは、オープニング作品『てっぺんの向こうにあなたがいる』。本作は女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子氏の半生を、壮大なスケールと圧倒的な感動で描くヒュー