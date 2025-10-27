トランプ大統領はまもなく、エアフォースワンで日本に到着します。トランプ大統領の来日によって、各所で厳戒態勢となっているようです。27日午後3時45分現在の東京都内の様子について、フジテレビ・木村拓也キャスターが中継でお伝えします。東京・港区には、赤色灯がともっている警察車両が数多く並んでいます。近くにアメリカ軍の施設があるということもあり、トランプ大統領の6年ぶりの来日で、非常に警戒警備の態勢が強まって