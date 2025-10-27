サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、タレントの平愛梨がほっこり家族ショットをアップした。平は２７日に自身のインスタグラムを更新。「雨の日の日曜日お休みの日はどうして起きるの早いのでしょうか？２歳赤ちゃん６：３５起床！！）もう少し寝たい私は「まだ寝るよ」とむりやり足と腕で見守るようにガシッと包み込むスッと再び寝てくれた（素直でいい子ダ）」と日常を報告。「皆んな起きて朝食タイムしてＰＡＰＡ送り