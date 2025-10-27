【モデルプレス＝2025/10/27】歌手の森高千里が26日、自身のInstagramを更新。鳥取県米子市でのコンサートツアーの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】56歳歌姫「時が止まってる」衝撃のミニスカ姿◆森高千里、膝上ミニスカ姿でステージに立つ森高は「2025 森高千里コンサートツアー『あなたも私もファイト！！』 10月26日 鳥取 米子コンベンションセンター（BiG SHiP）終了しました！」とコンサートの開催を報告。全