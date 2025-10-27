◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽明大１５―０立大（２７日・神宮）５季ぶり４４度目の優勝を決めている明大が１５―０で立大に大勝して１０勝０敗とし、１９９６年秋以来、５８季ぶり２度目の全勝優勝を決めた。初回から先頭打者の岡田啓吾二塁手（３年＝前橋育英）が中越えの三塁打で出塁すると、左犠飛や安打などで３点を先制。５回まで毎回得点が続き、５回には榊原七斗中堅手（３年＝報徳学園）の左越え２ラ