今日27日は、晴れた東日本から西日本の太平洋側を中心に気温が上がりました。東京都心では午後3時半までの最高気温は23.9℃。肌寒かった昨日より8℃ほど高くなりました。この先も関東では、気温のアップダウンが大きくなりそうです。今日27日東日本〜西日本の太平洋側は過ごしやすい体感に東日本から西日本の太平洋側では晴れて、20℃を超えたところが多くなりました。午後3時半までの最高気温は名古屋市で22.4℃、大阪市で22.5