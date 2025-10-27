総合格闘家の萩原京平が、27日まで更新された「RIZIN FIGHTING FEDERATION」のYouTube公式チャンネルに出演。公開された映像に映った萩原の愛車に反響が集まっている。【動画】「かっこよすぎだろ」…萩原京平のゴツすぎる“愛車”の全貌萩原は、11月3日開催の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（GLION ARENA KOBE）のメインカードで、因縁の秋元強真と対戦。その試合を前に「【密着】Preparation｜萩原京平 / Kyohei Hagiwara 2