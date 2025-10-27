双子のオルセン姉妹の実妹で、マーベル作品のスカーレット・ウィッチ役で知られる女優のエリザベス・オルセン(36)は、自分という人間を公に知られたくないそうだ。インスタグラムを休止し、その後二度と戻らないと決断したことでも知られるエリザベスだが、今も私生活をさらけ出すことは嫌だという。 【写真】やっぱスカーレット・ウィッチ！ インスタイル誌にエリザベスはこう語る。「自分をさらけ出すと