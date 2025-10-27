タレント・JOY（40）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、株をめぐりまさかの報告をした。この日、日経平均株価が史上初の5万円超えを記録。投資家からは喜びの声が上がっていた。たびたび株に関する投稿をしてきたJOYだったが「どこもかしこも株価上げてる。自分は2社保有中ですが、最近のいい流れに対してどちらも上がっておらず悲しんでます」とまさかの報告。「少しだけ余力があるんだけど何買おう。でもこれだ