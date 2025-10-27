◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球「WTTチャンピオンズ モンペリエ」が28日から開幕。27日までに女子シングルスのドローが発表されました。中国勢は世界ランク3の陳幸同選手や蒯曼選手、王芸迪選手らがエントリー。日本勢女子は5選手が出場します。第5シードに入った張本美和選手は、1回戦で開催地フランスのジア ナンユアン選手と激突。張本選手は26日まで行われた「WTTスターコンテン