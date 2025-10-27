アメリカのトランプ大統領は日本へ向かう大統領専用機「エアフォースワン」の機内で記者団の質問に答え、高市首相について「わが友人の安倍元総理の『偉大な盟友』だった」「とても親密だったと聞いている」と表現し、「会談を楽しみにしている」と期待感を示しました。トランプ大統領は27日夕方、日本に到着し、28日に高市首相と首脳会談を行う予定です。