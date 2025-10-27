フランスのルーブル美術館から宝飾品が奪われた事件で、逮捕された容疑者2人には犯罪の前科があり、現場で採取されたDNAから特定されたと地元メディアが伝えています。フランスメディアによりますと、25日夜、ルーブル美術館の強盗事件に関与したとして30代の容疑者2人が逮捕されました。1人はパリ郊外の空港からアフリカのアルジェリアに出国しようとしていたところ逮捕され、もう1人はマリへの出国を計画していたということです