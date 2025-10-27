気象台は、午後4時26分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 27日16:26時点宗谷地方では、27日夜遅くから28日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風警報【発表】27日夜遅くから28日昼前にかけて警戒風向西・陸上最大風