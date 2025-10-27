関西空港の旅客数の推移関西エアポートが27日発表した2025年度上半期（4〜9月）の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線の外国人旅客数は前年同期比16％増の1099万人となり、上半期として過去最高だった。円安傾向や大阪・関西万博の開催で、中国や韓国、東南アジアを中心にインバウンド（訪日客）需要が好調だった。日本人を含めた国際線の旅客数全体も16％増の1384万人となり、過去最高を更新した。国内線は1％減の3