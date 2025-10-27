5万円の壁を突破です。週明けの東京株式市場で日経平均株価は、終値でも史上初めて5万円にのせて取引を終えています。5万円の大台突破に証券会社はお祝いムードに包まれ、こちらでは先ほど鏡開きも行われました。取引開始直後に5万円の節目を超え、午後の取引でもAIや半導体関連の銘柄を中心にほぼ全面高の展開となりました。日経平均株価の上げ幅は1200円を超え、5万512円できょうの取引を終えています。先週はあと一歩のところで