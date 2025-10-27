「東京六大学野球、明大１５−０立大」（２７日、神宮球場）すでに５季ぶり４４度目の優勝を決めている明大が立大に快勝し、１９９６年秋以来、２９年ぶりの１０戦全勝Ｖを成し遂げた。東大以外の５校が１度ずつ達成しており、２度目はリーグ初の快挙だ。初回、先頭・岡田啓吾内野手（３年・前橋育英）が中堅への三塁打でいきなりチャンスを作ると、続く田上夏衣外野手（２年・広陵）の左犠飛で先制。さらに１死満塁から宮田