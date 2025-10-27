ＤｅＮＡは２７日、神奈川県内の青学大相模原キャンパスで、ドラフト会議で１位指名した青学大・小田康一郎内野手の指名あいさつを行い、相川亮二監督がサプライズ訪問した。新監督の電撃登場に、小田は感激。指揮官は「僕に負けない、いい笑顔を持っている」と和ませつつ、「表情や目に人間性が出ると僕は思っているので、すごく前向きな選手なんだろうと思いました」と第一印象から引きつけられた様子だった。小田は１７３