2年連続世界一を目指すドジャースと、32年ぶりにワールドシリーズ（WS）に進出したブルージェイズ。両リーグの覇者による今年の大一番は、まずブルージェイズが第1戦に集中打を見せて勝利。しかし、第2戦はドジャースの先発、山本由伸の快投でドジャースがリベンジを果たした。これで今シリーズは、1勝1敗の五分となり、移動日を1日挟んだ日本時間28日（火曜）から、ドジャースの本拠地ドジャースタジアムで3連戦を迎える。◆