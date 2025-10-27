27日昼前、由利本荘市の由利高校の近くでクマが目撃されました。近くには保育園もあり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、27日午前11時半ごろ、由利本荘市川口字愛宕町を車で走っていた20代の男性が、市道を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。由利高校までは約300メートル、内越保育園までは約200メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。