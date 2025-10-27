27日午前、五城目町役場の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、27日午前10時10分ごろ、五城目町字西磯ノ目一丁目の空き地にクマ1頭がいるのを、屋外にいた60代の女性が目撃しました。五城目町役場までは約50メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。