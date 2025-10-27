湖池屋は、オンラインショップ限定商品「湖池屋揚げたて直送便」シリーズより、期間限定で「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」の受注販売を開始する。受注期間は、2025年10月27日から11月4日までとしている。「湖池屋揚げたて直送便」は、“できたてのポテトチップス”の美味しさを届けたいという思いから、2015年に販売を開始した。国産じゃがいもを100%使用し、工場生産から3日以内に出荷して揚げたての美味しさを提供。油っぽ