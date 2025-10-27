ファミリーマートは、購入しやすい1kg サイズの新米「秋田県産あきたこまち 1kg」(税込1,381円)を10月28日より、沖縄県を除く一部店舗約4,700店舗で発売する。昨今、天候不順などの影響により米の価格は高騰傾向にあり、購入をためらう家庭も少なくない。また今年6月に備蓄米を発売し、コンビニで使い切りの米のニーズも高まった。「多くのお客さまに手軽に新米の美味しさを味わっていただきたい」との想いから、単身世帯や少人数