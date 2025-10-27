新庄監督は就任4年で確実にチームを強くした(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」、今回は日本ハムファイターズの来季に焦点を当てた。レギュラーシーズンはソフトバンクホークスに競り負け2位、CSファイナルステージは追い詰められてから3連勝で逆王手をかけるなど、最後まで野球ファンを楽しませた。【動画】インローを粉砕！絶好調レイエスの今シリーズ