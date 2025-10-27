不機嫌に見える人とそうでない人は何が違うか。明治大学文学部教授の齋藤孝さんは「みんなが笑っているときに笑わないと気むずかしく、面白くなさそうに映る。自分がどう思うかは置いておいて、『あたたかい感じで、多めに笑う』ことを心がけるだけで自分も気分がいいし、まわりの雰囲気も明るくなる」という――。※本稿は、齋藤孝『上機嫌の魔法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bo feng※写真はイ