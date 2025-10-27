新しいビジネスを成功させるには何が重要か。福厳寺住職の大愚元勝さんは「実業家としての私のモットーは『思いついたらすぐに小さくテストして、細々と改善しながら完成度の高い商品・サービスを目指す』ことだ・心配事を“先取り”せず、『数打つ』ことが望ましい」という――。※本稿は、大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／champpixs※写真はイメージ