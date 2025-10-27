あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「No Good」の略語は？「No Good」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット2文字の略語です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「NG」でした！NGとは、「No Good」を略した言葉です。日本国内では、写真や映像のNGシーンなどで使われること