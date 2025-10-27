Aぇ! groupの佐野晶哉が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。【写真】ハートをつくりキュートな笑顔も！黒のシックなスーツ姿の佐野晶哉アニメーション部門に出品された『トリツカレ男』に主演する佐野が高橋渉監督（※高＝はしごだか）、俳優の柿澤勇人とともにステージに登壇した。黒のシックなスーツ姿で抜群のスタイルを発揮した佐野は笑顔で客席に手を