現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛を擁する首位のフェイエノールトが、勝点３で２位のPSVと本拠地デ・カイプで対戦。両日本代表は揃ってフル出場したなか、２−３で首位攻防戦を落とし、今季リーグ戦初黒星を喫した。大注目のビッグマッチでまず注目を集めたのは、選手入場時に撒かれた度を超えた紙吹雪だ。ピッチ上が白くなるほどの量で清掃を余儀なくされ、定刻でのキックオフが不可能に。1