食事で幸福を感じるにはどうすればいいか。医師の山下明子さんは「私たち日本人は食事の『快楽中毒』に陥っており、食事の本来の意味を見失っている可能性が高い。ただの『快楽』や『義務』として食事をするのではなく、食を通じて、人とのつながりを感じることが『食べる瞑想』の第一歩だ」という――。※本稿は、山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／DmitryBairachnyi※写真はイメ