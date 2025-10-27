株式会社セブン‐イレブン･ジャパンは、「中華まん」全品を対象としたセールを、全国のセブン‐イレブンにて10月28日（火）より実施する。※販売期間：2025年10月28日(火)〜11月3日(月)の7日間限定、文中価格は全て税込表記セブン‐イレブンの「中華まん」が全品20円引き〈対象商品〉◆じゃがまるくん(ポテト&ミート)昭和の大ヒット商品「じゃがまるくん」が、令和バージョンとなって再登場。ホクホクのじゃがいもにバターの芳