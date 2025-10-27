楽天カードは、楽天モバイルユーザーを対象に「楽天ゴールドカード」の初年度年会費が無料となるキャンペーンを開始した。期間は12月25日9時59分まで。 通常、楽天ゴールドカードの年会費は2200円だが、本キャンペーンを利用すると初年度分が無料になる。 対象となるのは、楽天モバイルの料金プラン「Rakuten最強プラン（データタイプ含む）」または