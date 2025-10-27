28日の日米首脳会談に、高市首相はどういった戦略で臨むのでしょうか。首相官邸前から、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。27日午前6時前にマレーシアから帰国した高市首相は、機内でも寝る時間を惜しんでトランプ大統領の資料を読んでいたということで、27日午後3時45分現在は首相官邸で最終調整をしているものとみられます。高市首相は「大切な同盟国との関係を強化していきたい」と意気込んでおり、トランプ氏