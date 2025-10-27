28日の薩摩地方は晴天で紫外線が強く対策が必要です。大隅地方も晴れで、朝晩と日中の気温差が大きいため、服装に注意しましょう。種子屋久島地方は概ね晴れますが、午後に雲が出る時間もありそうです。奄美地方は曇りで、にわか雨の可能性があるため、洗濯物の外干しには注意が必要です。移動性の高気圧の影響を受け、朝は今季一番の冷え込みとなり、冬物のコートや暖房の準備をおすすめします。気温変化が大きいため、