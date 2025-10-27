【モデルプレス＝2025/10/27】映画「金髪」（11月21日公開）に出演する三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。【写真】岩田剛典、メガネ×スーツでクールな色気放出◆岩田剛典、レッドカーペット登場岩田は、アッシュヘアを立ち上げ、額を見せたスタイリングで登