【モデルプレス＝2025/10/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が10月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」24歳ギャル「雰囲気違う」新ヘアで印象ガラリ◆伊藤愛依海、新ヘアスタイル披露伊藤は「水素トリートメント、レイヤーカットしてもらったよ」と、ヘアサロンを