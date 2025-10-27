【モデルプレス＝2025/10/27】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ洗練された秋コーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】23歳女優「脚長すぎて憧れる」話題の膝上ミニスカ姿◆高橋ひかる、美脚際立つ秋コーデ披露高橋は「暖かくして寝てくださいね」とつづり、ジャケットに膝上のミニスカート、ロングソックスを合わせた大人可愛いスタイリング