友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は料理教室での恐怖体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は料理教室に通っています。ある日料理教室でペアになるときに、武尾さんという男の人と組むことになりました。そこでうっかりバイト先を漏らしてしまった主人公。すると武尾さんがバイト先に