ヤクルトから育成ドラフト１位で指名された川崎総合科学高・小宮悠瞳（ゆめ）投手（１８）が２７日、“育成の星”を目指す決意した。川崎市内の同校で青木ＧＭ特別補佐らの指名あいさつを受けた１４３キロ左腕は、ソフトバンクの育成からメジャーリーガーとなったメッツ・千賀を目標に掲げ、「将来的には最多奪三振と最多勝を取ってみたい」と野望を語った。小学５年で野球を始め、中学は軟式野球部に所属。中学３年で外野から