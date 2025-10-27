山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 岡山県備前市出身、ドジャースの山本由伸投手（27）がポストシーズンでは24年ぶりとなる2試合連続完投勝利の快挙を成し遂げました。 ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発した山本。1回、いきなりノーアウトランナー1、3塁のピンチを迎えますが……まずは、空振り三振。次の打者をファーストライナ&#1254