結婚する相手によって、その後の生活が変わることは多いようです。結婚前には考えもしなかった集団の中に入って、それまでの価値観を壊されることも……。◆結婚し「警察官舎」へ引っ越し望月佐江さん（仮名・32歳）は、警察官の夫と結婚し、いわゆる社宅のような「警察官舎」という集合住宅に住むことになったんだそうです。「家賃が安いので、結婚してすぐに申し込みました。私は、子どもが生まれるまでは会社員だったので