この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第57話をごらんください。 コタロウは息子のコウキを連れて、公園へ遊びに出かけました。公園で、コタロウはコウキに英語教室の様子をたずねました。するとコウキは、「