トランプ大統領はまもなくエアフォースワンで日本に到着します。28日には首脳会談が予定されていますが、トランプ大統領は高市首相をどう評価し、どう向き合うのでしょうか。FNNワシントン支局・千田淳一支局長が中継でお伝えします。トランプ大統領は27日午後、日本に向かって移動中の大統領専用機の中で取材に応じ、高市首相に言及しました。アメリカ・トランプ大統領：日本では素晴らしい友好関係を発表するだけだ。新首相との