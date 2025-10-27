脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが自身のインスタグラムを更新。友人とのオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 清原翔 】佐藤栞里さんら友人と笑顔「昨日は神戸会の皆さんと初めましてのちーくん楽しかったー！」 【 脳出血で療養中 】清原翔さんは「昨日は神戸会の皆さんと初めましてのちーくん楽しかったー！」とモデル・タレントの佐藤栞里さんら友人との笑顔の写真をアップしました。 この投