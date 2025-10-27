アメリカ・トランプ大統領がまもなく来日することを受け、都内では厳戒態勢で警備が行われています。また都心の一部の道路では交通規制も行われる予定です。交通整理が行われている首都高速・霞が関出入口の前にいます。トランプ大統領の来日を受け、警視庁は特別警備本部を設置し、最大1万8000人態勢で警備にあたっているほか、警備に支障が出ないよう、トランプ大統領の車列が通過する高速道路では、交通整理が行われています。