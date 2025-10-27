ワールドシリーズは1勝1敗で対戦場所をドジャー・スタジアムに移します。第3戦に先発予定のブルージェイズのマックス・シャーザー投手は、前回の日本時間16日、ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板すると、5回に2アウトの場面で交代を命じられた際に“ノー”と声を荒らげ、シュナイダー監督の目の前でも怒りの形相で怒鳴り、追い返し交代を拒否していました。試合後にシュナイダー監督から「彼に殺されるかと思ったよ」と言