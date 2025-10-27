＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場Nippon Cinema Nowに出品の「みらいのうた」（エリザベス宮地監督）のTHE YELLOW MONKEY吉井和哉（59）は、16年ツアーに密着した17年「オトトキ」以来、2度目の東京国際映画祭への参加に満面の笑みを浮かべた。「ミュージシャンが、何回も映画に関するレッドカーペットを歩くのは、喜んでいいと思う。ありがとうご